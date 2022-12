Várják a Télapót 1 órája

Mikulás-napi programokkal készül a Pécsi Kulturális Központ

Már jóval december előtt megkezdődtek a Mikulás-napi programok szervezése, és most már csak pár nap választ el minket, hogy részeseivé is válhassunk ezeknek. A Pécsi Kulturális Központ (PKK) szervezésében többször is a megyébe látogat a Télapó.

Először december 3-án tűnik fel az ősz szakállú apó a PKK Melinda Közösségi Házban, ahol az Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület tartja Mikulás-napi rendezvényét. Az eseményen a Hangoló Gyermekszínház egy előadással is várja a Télapót, aki még aznap Mecsekszabolcsra is ellátogat, ahol a gyermekek kis produkcióval készülnek a fogadására a Szent Mihály Közösségi Házban. És ha szülőként, nagyszülőként szeretnénk, hogy a kicsik csomagjait maga a télapó adja át, akkor érdemes leadni a minden jóval teli zsákot a Közösségi Házban délután 5 és este 7 óra között.

Advent második vasárnapján, azaz december 4-én Mikulás keresésére indulhatnak kicsik és nagyok egyaránt. A túra a Mandulástól indul a Flóra pihenőig, érintve az Állatkertet, ahonnan a Mecseki Kisvasúttal juthatnak el a mikuláskeresők a Dömörkapuig.

Egy nappal Miklós napja előtt még két programmal készül a PKK. Az Apáczai Művelődési Házban a Hahner Duó Mikulásváró családi koncertjére kerül sor, amely után a Télapó névre szólóan osztja ki a gyerekeknek az ajándékcsomagot. És még a Mikulás puttonya rendezvénnyel is várják aznap az érdeklődőket a Pécsi Kulturális Központban, ahol a PKK Nyitott Színházi Műhely és az Egyedülálló Szülők Pécsi Klubjának aktuális időszakhoz kapcsolódó előadása lesz látható. További részletekért érdemes ellátogatni a Pécsi Kulturális Központ honlapjára.

