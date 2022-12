Amikor a gyerekek egy hétvégi McDonalds-os menü után hétfőn a kelkáposztafőzeléket látják a tányérjukon fasírttal, akkor az nyilván nem csak ízben, hanem látványban is elégedetlenséget szül még akkor is, ha a fejlődő szervezet számára utóbbi nagyságrendekkel egészségesebb is.