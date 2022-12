Hiábavaló volt az ígéret 27 perce

Nem csökkenti érdemben az adókat az pécsi önkormányzat

Az elmúlt három esztendőben hiába lett volna erre idő, s Péterffy Attila a választási kampányban is ígéretet tett rá, nem csökkentették az építményadót és most is csupán úgy, hogy néhány nyugdíjas számára lesz kedvezőbb a helyzet.

Bóka Máté Bóka Máté

Ha beütjük az önkormányzat keresőoldalára az „adó” kifejezést, akkor a baloldali tanácsadók megbízásaival kapcsolatos előterjesztésekre bukkanhatunk, vagy éppen a város adósságfizetési kötelezettségéről szóló dokumentumokra. A helyi adók vonatkozásában viszont csak néhány anyagot dob fel a kereső: így láthatjuk, hogy 2020-ban egy központi szabályozás nyomán törölték azt a passzust, hogy a reklámhordozók után is kellett építményadót fizetni, illetve az Ipari Parkok esetében bővítették még a kedvezményezetti kört – és még ha ezeken felül is voltak kisebb módosítások, érdemben egyáltalán nem csökkentették a lakosság számára építményadókat. A napokban is csupán arról tárgyalnak, hogy a nyugdíjas-adókedvezmény vonatkozásában a jövedelemkorlátot a legkisebb öregségi nyugdíjminimum ötszörösében (142.500 forintban) határozzák meg. Péterffy Attila pécsi polgármester megválasztása előtt viszont még úgy nyilatkozott, hogy „a pécsiek érdekei a legfontosabbak számomra, ezért megválasztásom esetén vállalom, hogy az ingatlanadó mértékét fokozatosan csökkenteni fogom!”

A holdudvar jól járt az intézkedésekkel Csizmadia Péter, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a kampányban sem mondtak igazat, hiszen a mostani is csupán látszatintézkedés, és még akkor is, amikor a város energiahatékonyságáról kellett volna dönteni, inkább a haverok számára kedveztek és az intézkedések közé ugyanis becsempészték a Bőrklinika és a Mandulás kemping botrányos csereügyletét is. – Akkor is léphettek volna érdemben azért, hogy az ígéreteiket betartsák, amikor egy több pontból álló javaslatot tettünk le az asztalra a takarékosabb működését megcélozva, hiszen százmilliók mentek el arra az elmúlt három évben, hogy különböző tanácsadókat, biztosokat, tanácsnokokat fizettek. Számtalan esetben hozták helyzetbe a holdudvarukat, miközben a pécsiek számára tett vállalásaikat nem tartották meg – mondta a frakcióvezető. Zsíros szerződéseket emlegetett Péterffy egyébként a választások előtt még maga is ugyanezen a véleményen volt. Mint mondta, „amennyiben semmi mást nem tennénk, csak az önkormányzat és cégei által a mai napig fenntartott zsíros ügyvédi és tanácsadói megbízásokat leállítanánk, már érdemben tudnánk ezt az adóterhet csökkenteni a pécsiek érdekében”.

Nem kellett volna támogatni a kkv-kat Péterffy egyébként amiatt is tiltakozott, hogy a kormány felére csökkentette az iparűzési adót a pandémia idején. A városvezető azzal érvelt, hogy a kormány azt a kis- és középvállalkozási kört támogatja az önkormányzat kárára, amely döntő többségében nem is tervezi a bezárást. A kormány egyébként Pécsnek teljes kompenzációt fizet az így kiesett és a vállalkozásoknál maradt iparűzési adóbevételek miatt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!