A költségek növekedését a mindennapi működés racionalizálásával csökkentik – írják új Facebook-oldalukon.

– Társulatunk folyamatosan dolgozik, készülünk az új bemutatókra is. Soha nem vártuk ennyire a találkozást, az Önök tapsát és kitüntető figyelmét. Óriási érdeklődéssel fordulnak felénk változatlanul, köszönjük, hogy kíváncsiak ránk! – írják.

A legközelebbi bemutató Molnár Ferenc Üvegcipője lesz december 3-án, a főszerepben Lipics Zsolttal, Stubendek Katalinnal ésKovács Pankával. Nemrég vitték színpadra az olasz rendező, Paolo Genovese filmje alapján készült kamaraszínházi előadást, a Teljesen idegeneket.

December 3-4-én a Lúdas Matyi mesebalettet is játsszák, szilveszterkor pedig dupla előadással várják a közönséget a Primadonnák című vígjátékra Götz Attila és Takaró Kristóf főszereplésével, akik a darabban magukat nőnek álcázva próbálnak egy tetemes örökséghez jutni.

Szintén december 3-án 16 órától pedig ismét ingyenes erkélykoncerttel várják a Színház térre érkezőket.

A teátrum azért volt kénytelen új Facebook-oldalt létrehozni Pécsi Nemzeti Színház anno 1895 névvel, ugyanis az előző hackertámadás áldozatává vált november elején, amint arról a Bama.hu is beszámolt. Sajnos nem sikerült a hozzáférést visszaszerezniük, így elveszett az évek alatt felépített 28 ezres követőbázisuk is, de a két hete útjára indított új oldal már most 1,2 ezer kedvelőre tett szert.