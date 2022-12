Ráadásul mindezt zárt ülésen tárgyalták, de szinte még egészen az ülés elejéig azt is titkolva, hogy kik is lesznek ezek a személyek, hiszen "pótlólagos" előterjesztésként nyújtották be a dokumentumot a közgyűlés elé. A titkolódzás pedig a zárt ülés után is folytatódott – vélhetően az internetes közvetítéstől tartva –, hiszen a döntést követően Péterffy Attila nem olvasta fel, hogy pontosan mely cégekbe kik kerültek be a városi közpénzek felett dönteni és "felügyelni", hanem csupán a határozat címét olvasta fel.

Lapunk azonban megszerezte az ezzel kapcsolatos dokumentumot, amiből kiderült, hogy miért is lehetett olyan a titkolódzás: ismét rokonokat ültettek be az önkormányzati felügyelőbizottságokba, és MSZP-s politikusokat a cégek igazgatóságába.

Bognár Szilvia, az újonnan alakult Tiszta Kezek frakció vezetője ugyan kérte, hogy nyílt ülésen tárgyalják a kérdést, mert képviselők családtagjai is érintettek, azonban ezt nem akarta Péterffy.

A felügyelőbizottsági és igazgatótanácsi tagságok elosztásából az derült ki, hogy a tényleges kontrollra szinte alig adnak esélyt a baloldaliak, hiszen a több mint 40 pozíció közül mindössze hetet kaphatott meg a városházi ellenzék, így bőven akadnak olyan vállalatok, amelyek felügyelőbizottságaiból kiszorultak azok, akikre egyébként a város lakosságának tetemes része voksolt.

A kampányban még szakmai irányítást ígérő városirányítók közül a DK-s Siposné Bikali Éva férje két FEB-helyet is magáénak tudhat már, valamint úgy tudjuk, hogy a Péterffyt is sorai között tudó Öt-torony frakció vezetőjének, Ágoston Andreának a rokona is beülhetett az egyik pozícióba.