- Se a keleti városrészben, se Uránvárosban, se Kertvárosban nem számíthatunk ünnepi díszkivilágításra. Nem hiszem, hogy ez az, amin spórolni kellene - írja az egyik panaszos. Majd úgy fogalmaz: Biztos, hogy lenne más megoldás is, csak vélhetően ez a legegyszerűbb. Az, hogy családok ezreinek lesz hiányérzete Pécsett idén karácsonykor, ezek szerint senkinek nem számít. Az árak az egekben, örülünk, ha a hagyományos karácsonyi ételeket el tudjuk készíteni az ünnepi asztalra, és akkor most a hangulatról is le kell mondanunk?!