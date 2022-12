Sikerrel vett részt Mohács önkormányzata a XXIV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton. A párizsi székhelyű Nemzetközi Ingatlanszövetség, a FIABCI fő célja, hogy a szakmát elméletben és gyakorlatban is fejlessze, nemzetközi szinten mutassa be az ingatlanfejlesztési eredményeket, továbbá, hogy üzleti kapcsolatokhoz juttassa az ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó szakembereket.

Mohács a tavaly átadott Selyemgyár Kulturális Negyed beruházásával pályázott.

„Éveken át várta jobb sorsát Mohács egyik legszebb épülete, a még elhagyatottságában is impozáns Selyemgyár. A páratlan dunai panorámás ingatlan, az eredeti építészeti koncepciót tiszteletben tartó felújítást követően Mohács egyik ékköve lett.

2021 júniusában adták át az újjászületett épületet. A főépület földszintjén iroda- és üzlethelyiségek, míg az emeleti térben egy 400 fő befogadására alkalmas rendezvényterem található, amelyhez további kiszolgálóhelyiségek kapcsolódnak. A főépület udvari bejáratánál színpadként is használható előlépcsők, a színpadot kiszolgáló helyiség, valamint rámpák készültek.