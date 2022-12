A koordinátor megosztotta az egy édesanya visszajelzését. – A legnagyobb segítség számomra az volt, hogy annyi derűt hozott az életünkbe, folyamatosan biztatott, erősített és minden alkalommal azt éreztette velem, hogy jó anya vagyok, és ez mindig hihetetlen lendületet adott nekem – írta a hölgy.

– A negyvenórás felkészítés során egy aktív, derűs közösség tagjává is válnak. A felkészítés után kezdődnek a családlátogatások, jól tervezhető keretekkel. Az önkéntesek és koordinátorok ezután is havi rendszerességgel találkoznak, megbeszélik a nehézségeket, segítik egymást, megosztják egymással a segítés örömét. Olyan szülők, nagyszülők jelentkezését várjuk, akik a családi értékek megőrzését, a kisgyermekes családok támogatását fontosnak tartják, ezért heti 3–4 óra önkéntes munkát tudnak vállalni, és szívesen részt vesznek a pécsi szolgálat munkájában – számolt be a koordinátor.

A jelentkezőknek 2023 januárjában ingyenes felkészítést indítanak a Családok Házában (Szabó József u. 4.). Jelentkezni lehet a +36-30/312-3989 számon, vagy a [email protected] és a [email protected] címen.