– Transzparenseket is viszünk, melyekre azon országok neveit írjuk, ahol sajnálatos módon jelenleg is háború dúl: Ukrajna, Szíria, Mianmar, Dél-Szudán és még sorolhatnám… – mondta a részletekről a szervező.

Idén január 1-jén, vasárnap 17 órakor kezdődik a megmozdulás, a gyülekező a Ferencesek temploma előtti téren lesz. Ezt követően az egybegyűltek végighaladnak a pécsi főutcán, majd a felvonulás imaórával zárul a nemrég újra megnyílt Lyceum templomban, amelyen Dohány Zoltán plébános mond beszédet.

– Az imaórán felolvassuk az országok neveit, s mindegyik után gyertyát gyújtunk, ezáltal hangsúlyozva, mennyi helyen dúl háború a mai napokban is. Európaiként most minden eddiginél erősebben érzékelhetjük az ukrajnai háború súlyát, amely a szomszédunkban zajlik. Különösen imádkozunk az ottani szenvedő népért – fogalmazott Nagy János.

– A programra mindenkit várunk, aki szeretne hangot adni annak, hogy a béke oldalán áll. Aki tud, hozzon magával egy szál gyertyát vagy mécsest, s kezdjük az évet közösen, a béke lépésével! – tette hozzá.

A gyakorlatban több módon is segítenek a mozgalom résztvevői. A Pécsen és Budapesten is aktívan működő Szent Egyed közösség amellett, hogy hisz a közös imádság erejében, a békéért és a társadalmi igazságosságért tevékenykedik a hétköznapok során is. A Karitásszal együtt több alkalommal látogattak el Kárpátaljára, takarót, élelmiszert vittek az ott élőknek, illetve a menekültek elhelyezésében is segítettek. Nagy János elmondta, kárpátaljai családokat is befogadtak hazánkba a közösség segítségével, közülük néhányan nemrég tértek vissza hazájukba. Őket a Szent Egyed néhány tagja advent végén meg is látogatták, s otthonukban köszöntötték őket. A tervek szerint januárban ismét látogatást kívánnak tenni Ukrajnába.