Dr. Horváth Gábor már 2010 óta aktív tagja a szervezetnek, 2015-ben pedig a szervezet magyar összekötőjének választották meg, illetve a éves sarasotai konferencia szervezésében is részt vesz már félévtizede. Elmondta, hogy az orvosszövetség koordinálásával készülőben van egy együttműködés a PTE és a Massachusettsi Egyetem között. A közelmúltban végzett tevekénysége révén pedig kanadai orvosokkal is felvette a kapcsolatot, amelynek eredményeként formálódni kezdett egy kétirányú Kanadai-Magyar Egészségügyi Kollaborációs Program, a PTE Általános Orvostudományi Kara, valamint az University of Toronto és McMaster University orvosképző között. Ez a lehetőség tovább bővítheti a pécsi orvosképző nemzetközi ösztöndíjainak sorát.