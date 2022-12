Érdekesség, hogy a baloldali városvezetés még 2020-ban titkolta mennyibe is kerül a tűzijáték lapunk megkeresésére, majd a városházi sajtónak végül kénytelen voltak bevallani, hogy mindössze 900 ezer forintot költöttek az év végi ünneplést megszínesítő programra, akkor azzal is büszkélkedtek, hogy az előző városvezetéshez képest kevesebbet áldoztak erre a célra. Ha ezt a takarékosabb verziót vesszük, akkor erdei köbméterenként 40 ezer forintos keményfa árral számolva mindössze 22,5 erdei köbméterre jutna. Ha az inflációs hatásokat is beleszámítjuk, akkor becsléseink szerint mai áron 1,2 milliós költséggel lehetne ugyanazt a produkciót előállítani, ebből az összegből is 30 köbméternyi fát tudnának vásárolni, míg például csak a polgármesteri autóbérléséből és az ügyvédnek adott pénzből, mintegy 8,5 millió forintból 212,5 köbmétert vehetnének.