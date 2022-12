A szervezők színes programokkal várják a leendő orvosokat, gyógyszerészeket, fogorvosokat, biotechnológusokat, köztük 3D nyomtatással, interaktív feladatokkal, sebvarrással, intézetlátogatással és szakbemutató előadásokkal. Kipróbálhatják magukat a látogatók sebészként és fogakat is tömhetnek. De lehetőség lesz szövettani metszeteket tanulmányozni, valamint gyógyteákat és krémeket is készíteni. Az újraélesztés gyakorlására is módjuk nyílik az érdeklődőknek a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesület standjánál.