Ilyenkor, karácsony előtt érdemes a gyerekeket is bevonni az ételkészítésbe, akár játékos formában is. A kutatások szerint ugyanis azok a gyerekek, akik közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek a főzésről-sütésről, és látják, hogy mennyi munkával, odafigyeléssel jár egy ételféleség előállítása, sokkal kevésbé pazarolnak, mint társaik.

A szakemberek hangsúlyozzák: Fontos az is, hogy az ételmaradékokat minél hamarabb tegyük a hűtőbe. Hogy minden biztosan elférjen, karácsony előtt érdemes kiüríteni a fagyasztót is, hiszen a legtöbb élelmiszer esetében a fagyasztás a legjobb tartósítási mód. A hűtőből kivett maradékokat pedig fogyasztás előtt mindig alaposan forraljuk fel, így védekezhetünk leginkább az élelmiszer-fertőzésekkel szemben.

Mindemellett kiemelik azt is, hogy az ételeinket az udvaron vagy az erkélyen még a leghidegebb napokon se tároljuk. Ez a téli időszakban leginkább a számos betegséget terjeszteni képes rágcsálók és madarak miatt aggályos. Az étel ugyanis ezeket az állatokat még akkor is odavonzza, ha egyébként nem férnek hozzá a csomagolás miatt, így a tárolóedény külső oldala vagy a zacskó is terjeszthetik a betegséget.