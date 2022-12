A dokumentum szerint fontos következtetés, hogy „a társaságok eladósodottságának foka egyfelől szűkíti a vagyongazdálkodás lehetőségét, másfelől súlyosan veszélyezteti egyes közszolgáltatások biztosítását”, külön megemlítik a Tüke Busz által „működtetett” pécsi közösségi közlekedést is ebben az összefüggésben. Azt is közölték, hogy a város gazdasági társaságainak kintlévőség-állománya jelentős nagyságrendű, ennek további fennmaradása és várható erősödése súlyosan veszélyeztetheti az érintett társaságok és a Pécsi Ellátó Központ gazdálkodását.

A PVH Zrt. kapcsán megjegyezendő, hogy nemrégiben éppen arra utasították a vállalatot, hogy egymilliárdért vásárolja meg a Tettye Forrásház Zrt. irodaházát, miközben dicsérgették a PVH vezetőinek a tevékenységét és gazdálkodását. A céget egyébként azért is érik komoly kritikák, mert a vállalat vezetője évente közpénzből a prémiummal együtt bruttó 38 millió forintos fizetést kap, a közelmúltban pedig 41 millió forintnyi prémiumot osztottak ki a cégnél a vezetők között. Mint megírtuk, a vállalatnál még egy középvezető, a HR-igazgató is millión felül keresett a cégnél bruttóban, de a gazdasági vezető is elérte az egymillió forintos bruttó jövedelmet.

A propagandának az időjárás-jelentés a legfontosabb

A több mint 100 milliót felemésztő propagandasajtó, a pécsiek pénzéből fenntartott, több személyt is foglalkoztató és megemelt fizetést kapó „főszerkesztővel” irányított MSZP–DK-s igényeket kiszolgáló városi internetes lap azonban ilyen ügyekkel nem foglalkozik. A „kiadvány” szerda reggeli vezető „híre” is csupán egy hétfői napra szóló időjárás-jelentés volt, aminek nyilván már nincs semmilyen értékelhető mondanivalója két nap elteltével.