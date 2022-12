A Nemzeti Együttműködési Alapnál is sikerrel pályázott a Délpont Egyesület, melyből júniusban Nemzetiségi Napot rendeztek, szintén Pélmonostorral együttműködve. Ekkor a különböző tánc- és kulturális csoportok bemutatkoztak be, határon túlról is, és a résztvevők a sokác, sváb és magyar kultúrával is megismerkedhettek. Egy kiállítás – különböző falvédők, eszközök, ruházat – által mindegyik nemzetiség bemutatkozott, ezzel ápolva a hagyományokat. Júliusban a „Miénk a tér-Családi szombat”, augusztusban pedig a „Beremendi származású művészek által tartott alkotótábor, Szent István-napi zárórendezvénnyel” címmel szerveztek programot, Feriencsik Árpád festőművész és Rózsakerti Anita szobrászművész közreműködésével. Ez utóbbi keretében a hagyományőrző tábor területén arcfestők, csillámtetoválók, körhinta, légvárak, különböző kreatív sarok várta a gyerekeket. Este a Rendezvényteremben koncertek és tűzzsonglőr bemutató szórakoztatta a résztvevőket.

Jövőre egy délszláv fesztivál megrendezésére pályázott az egyesület, amelyet júliusban a Megbékélés Kápolnánál szeretnének megtartani.