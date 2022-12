Egybe esett az adventi felkészülés időszakával a Bánfán tartott mézeskalács sütő szakkör. December elején indult a foglalkozás a helyi könyvtárban, ahol már első alkalommal érdeklődés fogadta a programot. Kisebbek és nagyobbak egyaránt érkeztek, s változatos formákban készítették el a fűszeres, illatos karácsonyi kekszeket. Ezt követően egy mézeskalács házikó alapjait, építőelemeit alkották meg, ezeket később össze is állították.

Szintén jó hangulatban telt a gyertyaöntő szakkör is, ahol szintén még az ünnep előtt készíthettek a résztvevők saját kezűleg viaszból merített gyertyákat.

A településen nem ritka, hogy kézműves foglalkozás segítségével gyűjtik egybe a közösséget. Karácsony közeledtével december közepén kifejezetten az ünnep témáját alapul véve rendeztek hasonló programot a település gyermekei számára, akiket a barkácsolás közben uzsonnával is megkínáltak. Pulóveres jegesmedvék, színes fenyőfák és vidám rénszarvasok is készültek. A településre adventben a Mikulás is ellátogatott, ajándékokkal kedveskedve a falu aprajának.