A csoda itt azonban nem csak egy napig tart. A Szent Egyed önkéntesei egész évben látogatják azokat, akikkel karácsonykor összegyűlnek ünnepelni.

Az idei év abban is különlegességet jelentett, hogy Ukrajnából érkezett menekültek is csatlakoztak a közösség ebédjéhez. A háború elől hazájukat elhagyni kényszerülők Pécsen kisebb arányban, de jelen vannak, s a Szent Egyed őket sem téveszti szem elől.

– Karácsonykor melegség járja át a szívünket, érezzük, hogy a Jóisten velünk van, de nincs ez másképp év közben sem

– mondta Nagy János, a közösség pécsi vezetője beszédében.

– Most különösen megtapasztalhatjuk, hogy minden nehézséget könnyebb együtt átvészelni. Karácsonykor felemeljük a tekintetünket, saját problémáinkon túllépve megpillantunk másokat is. Szeretném, ha mindannyian gondolnánk az ukrán testvéreinkre is ebben az időszakban – fogalmazott a közösségvezető.

Több mint száz ebédet osztottak ki az ünnep során, ezt követően Nagy János és barátai még azoknak a város perifériáján élő szegényeknek is személyesen vitt ajándékot, elemózsiát, akik nem tudtak eljönni a programra.

A helyi összefogás, a civil támogatás is fontos szerepet játszott a megvalósításban. A Szegények angyalai kezdeményezésben számos ajándék gyűlt össze, a Trüffel cukrászda, illetve magánszemélyek süteményt ajánlottak fel, adventben pedig a közösség tagjai persely adományokat gyűjtöttek a környező templomokban a jó célra.