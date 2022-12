A Fűző a Cannes-i Filmfesztiválon mutatkozott be, ahol az Erzsébet királynőt játszó luxemburgi színésznő, Vicky Krieps elnyerte a legjobb színésznek járó díjat. Az alkotás története 1877-ben játszódik, amikor Sissi betölti a negyvenedik életévét, és már hivatalosan is öregnek számít. Bár annak idején kulcsszerepet játszott az Ausztria és Magyarország közti kiegyezésben, szerepe mára pusztán jelképessé vált. Kétségbeesetten küzd azért, hogy megőrizze fiatalos külsejét és a róla kialakított képet. Nem tud megmaradni a bécsi udvar ellenséges közegében, és férjével, Ferenc Józseffel való egyre feszültebb viszonya is arra ösztönzi, hogy elutazzon. Angliába és Bajorországba látogat, ahol felkeresi egykori szerelmeit, barátait és politikai szövetségeseit, miközben fiatalkori izgalmait keresi.