December 6-án szintén több helyen lesz ünnepség a legifjabbak számára. Rózsafán 17 órakor a Kultúrházban várja a kicsiket és a verseket, dalokat a nagyszakállú, aki édességekkel, csokival is készül a falu aprajának. Katádfán is leveleket írhattak a gyerekek a Mikulásnak, aki kedden személyesen látogat el a gyermekes családokhoz 17 órától. Házhoz megy Szabadszentkirályon is, ahol minden 14 év alatti lakos csizmájába ajándékot tesz Szent Miklós utcákat járó utódja.