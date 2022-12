Pécsett három áruházban, ezen kívül a siklósi, a mohácsi, a komlói, valamint a szigetvári üzletekben is kihelyeznek standokat, ahol leadhatók a szükséget szenvedőknek szánt segítő szándékú adományok.

Ezúttal is elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtenek, de ezen túlmenően édességet, karácsonyi díszeket, tisztító-, illetve tisztálkodási szereket is szívesen fogadnak, hogy ezzel is szebbé varázsolják a nehéz körülmények közt élők karácsonyát. A baranyai hipermarketekben befolyt adományokból a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete még az ünnepek előtt csomagokat állít össze, és juttatja el azokat a nélkülöző családokhoz és egyedülálló emberekhez.