Más változás is történt a falut érintő buszmenetrendben: a helybeliek kérésére, Retter Ferenc ötlete nyomán már munkaszüneti napokon is bemegy Garéba a 4.20-kor Siklósról Pécsre induló buszjárat. Akinek hétvégén is dolgoznia kell menni, már nem kell hajnalban 3 kilométeres sétával kezdenie a napot.