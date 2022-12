Kiemelt program volt még az idén a düsseldorfi Pro Wein (borok és spiritek legmeghatározóbb kiállítása és vására Németországban) rendezvényen való – horvát partnerekkel közös – részvétel. Ez egy kimondottan szakmai rendezvény, mely kiugróan nagy érdeklődés mellett zajlott, több mint 100 szakmai vendég vett részt rajta.

A projekt lehetőséget adott a borvidéken belül angol és horvát nyelvi képzéseken való részvételre, illetve borbíráló tanfolyamra is, melyek még folyamatosan zajlanak. Ugyanúgy zajlik egy borturisztikai applikáció fejlesztése is, mely várhatóan még ebben a hónapban elérhetővé válik, és ingyenesen letölthető lesz, így akik a villányi borvidékre, vagy a horvát Križevci-Kalnik-Orehovec borvidékre érkeznek, azonnali információkat kaphatnak az alkalmazás segítségével a helyi szolgáltatókról. Az alapadatok mellett az aktuális eseményekről is tájékozódhatnak majd a Cross-border Wine Routes mobilalkalmazás használatával.