„A nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala” program a horvátországi és a magyar helyszíneket kapcsolja össze egy a projekt keretén belül meghatározott turisztikai útvonallal. A térségben ugyanis több kiemelkedő nemesi család élt, kastélyaik, egykori birtokaik ma is állnak, némelyek jobb, mások kevésbé megőrzött állapotban, ezek közül Szentlőrinc az Esterházyak emlékével fonódott össze. Itt barokk jellegű parkot alakítottak ki az egykori kastély (mai polgármesteri hivatal) épülete mellett.

A projekt keretén belül történeti tanulmány is készült Lebedy János történész által a térség nemesi családjairól, ez várhatóan december közepén jelenik meg.

A projekt vezető kedvezményezettje a horvátországi Verőce (Virovitica), velük közös konzorciumban kapott fejlesztési támogatást Szentlőrinc Város Önkormányzata és Virovitica város turisztikai bizottsága.

Az útvonal állomásain információs táblák őrzik három nyelven, magyarul, horvátul és angolul az adott helyszín és az ottani nemesek emlékét. Ezek a „HITRoute” nevű mobilapplikációban is megtekinthetők, az útvonal tíz állomását térképen bemutatva. Számítógépes böngészőből is elérhetjük ezeket, a projekt weboldalán a hitroute.eu/hu/kezdolap oldalon.

Az útvonal nyolc településen, tíz állomáson át halad Tarcsapuszta és Suhopolje között.

Tarcsapuszta a 18. században majorsági központ volt, a gazdaságban dolgozók éltek itt. Szentlőrincen szintén ekkoriban épült az Esterházy-kastély, amely uradalmi központtá vált, a pályázaton belül az egykori nemesi épület mellett alakítottak ki parkot. Ezt az útvonalon Szigetvár követi, amely Zrínyi Miklós nevével forrt össze, aki egyúttal horvát bán is volt, így személye önmagában is kapcsolatot jelent a két nemzet között. Ezt a Nemeske településhez tartozó Görösgalpuszta követi, ahol a 16. században végvár állt, ennek helyén jelenleg a mintagazdaságukról híressé vált Nádosy család egykori kúriája tlálható. A sort a magyar határon Barcs követi, mely Zrínyi 1664-es téli hadjáratának egyik helyszíne volt. A településhez tartozó Somogytarnócán áll a Széchenyi-kastély és a család temetőkápolnája. Már a horvát oldalon található Kapela Dvor, ahol 1880 körül a terület birtokosa, Jankovich-Bésán Géza építtetett kúriát, amely ma turisztikai funkciókat lát el, többek között szállodaként működik. Verőce három állomást is kínál, itt zajlottak a legnagyobb fejlesztések. A település központjában áll az Pejacsevich-kastély két helyszíne, ahol a városi múzeumot is találjuk, illetve a Szent István-templom előtti, a projekt keretén belül felújított Ferences park. Az útvonalat Suhopolje zárja, ahol a ma szintén szállodaként működő, a 18. század emlékét őrző egykori Jankovich-kastély található.