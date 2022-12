– Borvidéki szinten az összes fajtát nem lehet kommunikálni, abból egy zűrzavar lenne. A pincészetek szintjén persze megjelenik az egyéb fajták kommunikációja is, de közösségi szinten egy, vagy maximum két olyan üzenetünk lehet, amit továbbítani szeretnénk a nagyvilág számára. A termelői visszajelzések is egyre inkább alátámasztják, hogy van értelme a kiemelt Villányi Franc-al foglalkozni, és ezt mutatja a telepítési kedv is. Az elmúlt 15-16 évben lényegesen nőtt a fajtának az aránya borvidék szintjén, sőt, országos szinten is. Egyre több franc fajtaborral találkozhatunk a hazai piacon, a villányi borvidéken kívülről is, a versenyhelyzet pedig – mint tudjuk – mindig a fogyasztó érdekeit mozdítja elő