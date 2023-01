A bált Patapoklosi község önkormányzata szervezi, s az estély teljes bevételét a Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház javára ajánlják majd fel.

Tombolasorsolásra is készülhetnek a résztvevők, a játékhoz felajánlásokat is örömmel fogadnak a szervezők. A rendezvény további részleteiről a közeljövőben is tájékoztatni fogják az érdeklődőket, többek között a Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház Facebook-oldalon.