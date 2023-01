A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége tavaly év végén tette közzé a 2023-as évre a hasznosításában lévő egyes vízterületekre vonatkozó területi jegyek árait, és horgászrendjét. Mint közölték, soha nem volt olyan nehéz a tervezés, ugyanis a horgászatra is hatással van a mindennapi életünket megnehezítő áremelkedés.

Az idei évre a területi jegyek kis mértékben emelkedtek a tavalyihoz képest, így például a felnőtt éves területi jegy a Pécsi tavon idén 42 ezer forintba kerül, vagyis hétezerrel többe mint 2022-ben, míg a Kovácsszénájai tó felnőtt éves területi jegye nyolcezer forinttal lett drágább, idén 49 ezer forintot fizethetünk érte.

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége közleményében kitért arra is, hogy a horgászoktól érkezett korábbi javaslat alapján új típusú területi jegy került bevezetésre a Kovácsszénájai tóra, 2023-tól napi sportjegy is váltható már.

Két új változást is bejelentettek: a normál területi jeggyel rendelkezők esetében a halradar, szonár használata egész évben tilos lesz a Pécsi tavon, illetve a fonott főzsinór használata is tilos, kivéve pergető horgászatnál. Ez a két pont, amit a horgászegyesület közölt, több internetes közösségi fórumon vált vita témává, illetve a horgászegyesülethez is számos megkeresés érkezett. A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége pontosította korábbi elfogadott határozatát, így 2023-as évben a Pécsi tavon a halradar, szonár használata a halfogási tevékenységhez, a horgászattal egy időben egész évben tilos, vagyis mint írták: csónakból és partról is lehet használni halradart, szonárt abban az esetben, ha nincs a csónakban vagy a horgászhelyen horgászfelszerelés. A fonott zsinór használata tilos, kivéve pergető horgászat és harcsázó módszereknél a Pécsi– illetve a Kovácsszénájai tavon is.