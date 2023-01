Több száz millió forintot emésztettek fel az elmúlt években azok a városházi újságírók, akik azért kapják elvileg a fizetésüket, hogy válaszoljanak a pécsieknek, tájékoztassák az önkormányzat elképzeléseiről a lakókat és reagáljanak a felvetett kérdésekre. Az MSZP–DK-s városvezetők kiszolgálói azonban 24 óra alatt sem reagáltak arra a felvetésre, hogy a kertvárosiak szerint az elhanyagolt, nem működő, töredezett és hepehupás aszfaltos dühöngők átalakításával is lehetne enyhíteni a kertvárosi parkolási gondokon.

Lapunknak a környéken élők ugyanis elmondták, hogy például a kertvárosi Nagy Imre úton lévő panelházak mögött található két dühöngőt már régóta nem használja senki, azokat nyaranta csak a gaz veri fel. Gyermekek, fiatalok számára játékra alkalmatlanok, hiszen balesetveszélyesek is. Éppen ezért merült fel bennük az az ötlet, hogy mindössze néhány méternyi szakaszt kellene még leaszfaltozni, hogy autóval is megközelíthetővé tegyék ezeket. Úgy számolnak, hogy 10-15 férőhelyet ki lehetne alakítani egy-egy dühöngőben – nyilván a vaskerítés elbontása után –, ami kertvárosi viszonylatban nagyon jónak számít. Felvetették, hogy akár azokat a lerobbant, szintén veszélyes játszótereket, kövekkel lerakott, betonos részeket is fel lehetne szabadítani, amelyeket már amúgy sem használnak, s várhatóan játszótérként sem fogják azokat felújítani.

Bár az önkormányzat nem válaszolt, a korábbi hírek alapján Kertvárosban éppen a közelmúltban három helyen alakítottak ki összesen 40 új parkolóhelyet, és állítólag még két helyen szeretnének újabbakat létrehozni.

A dühöngő helyén egyébként például már az Alkotmány utcában alakítottak ki néhány éve parkolót, tehát az olvasói elképzelés sem annyira elrugaszkodott ötlet, ugyanakkor a parkolólétesítésnek is vannak építési-hatósági szabályai, amelyek megnehezíthetik ezeket az amúgy észszerűnek és kézenfekvőnek tűnő elképzeléseket is.