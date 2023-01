Mint ismeretes, a tavalyi szezonra a szászvári fürdő medencéjét és a gépházát is korszerűsítették, és a létesítmény környezete is megszépült. Cél, hogy minél többen tudomást szerezzenek a létezéséről, ennek érdekében készült az elsősorban a fiatalokat megcélzó, pörgős, kedvcsináló klip, amely kiválóan alkalmas az online felületeken való reklámozásra, a nyári szezonban. Az alkotók ezzel szeretnék segíteni, hogy minél több emberhez eljusson a hely híre, mert a tapasztalat szerint a környéken is sokan vannak, akik nem is tudnak arról, hogy Szászváron a strandolási lehetőség biztosított.