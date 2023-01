Január 26-án 16.30-ra várják a Dobó István u. 86-90 szám alatti Ezo Terembe mindazokat, akik szeretnének előadásokat hallgatni többek közt a méhnyakrák megelőzésének lehetőségeiről, illetve a férfiakat is érintő HPV fertőzésről.

A minden korosztályt megcélzó pécsi programon orvosi tanácsokkal is ellátják azokat, akik ezt igénylik. A rendezvény ideje alatt gyöngyfűzésre is nyílik lehetőség - a gyöngy a HPV elleni védekezés szimbóluma, az elkészített karkötőket ezúttal is a nőgyógyászati daganattal érintetteknek szánják, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.