Szappankészítő foglalkozást tartottak nemrég a mozsgói Biztos Kezdet Gyerekházban. A közösségi térben a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családokat várják különféle programokkal – ellentétben a bölcsődékkel, itt a szülőkkel együtt tölthetnek időt a legkisebbek.

– Az édesanyák számára szerettünk volna kedvezni a szappan műhellyel. A gyerekek biztonsága érdekében készen vett, natúr szappan tömböket olvaszottunk fel, ezeket különféle illóolajokkal, színekkel tettük különlegessé, majd változatos, háromdimenziós formákba öntöttük őket – számolt be a foglalkozásról Baka Dorisz, a gyerekház vezetője.

Ezt a programot a jövőben is tervezik ismételni, emellett az új évben is folytatódnak a rendszeres Zene Bölcső foglalkozások szerdánként 10 órától.

– Ilyenkor a gyerekekkel közösen énekelünk, mondókázunk, elővesszük a csörgő hangszereket is, labdákat pattogtatunk – mondta Baka Dorisz.

Emellett gyakran szerveznek közös ünneplést a gyermekek születésnapja alkalmából.

– Ilyenkor rendelünk egy szép, habos tortát és körbeüljük a születésnapost. Ilyenkor a szülők mellett a nagyobb testvérek is el szoktak jönni. Sok mozgásfejlesztő játékkal is készülünk továbbra is, vannak hintáink, szivacsos akadálypálya, illetve szoktunk egy úgynevezett lúdláb-űző foglalkozást is tartani a lúdtalp kialakulása ellen – számolt be a szervező.

– Nálunk a legkisebbek is elkezdhetik próbálgatni a kézügyességüket, nagy csomagolópapírt terítünk le, erre lehet festeni, rajzolni, illetve gyurmázni is szoktunk.

Szabad játékra is biztosítunk lehetőséget, sok lehetőségből válogathatnak a gyerekek, igen népszerű a bábos paraván és az orvosi táska. Sütiklubot is szervezünk, tavaly az egészséges édességekre helyeztük a fókuszt, idén pedig olyan új recepteket is kipróbálunk, amelyek elkészítésébe a gyermekek is bekapcsolódhatnak, mint például a kókuszgolyó. – tette hozzá.

A Biztos Kezdet Gyerekház elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű családok jelentik, de mindenkit szeretettel látnak, a környék több településéről szoktak érkezni vendégek, fiatalabb és idősebb szülők egyaránt. Hangsúlyos céljuk, hogy támogató, odafigyelő, elfogadó közösséget hozzanak létre a térségben élő édesanyák körében. A rászorulóknak is segítenek, jelenleg egy nehéz helyzetben lévő kismamának próbálnak babakocsit szerezni.