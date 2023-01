Facebook oldalukon is közzétett cikkükben áttekintik a neves pécsi iparost, akinek egykori szalonja ma is látható a Perczel utca 14. szám alatt, a díszes Zsolnay-majolikás homlokzattal ellátott épületben eleinte a gyártás helyszínéül is szolgált, majd kiállítóterem és üzlet vált belőle. A levéltár tanulmányában olvashatunk a mester színvonalas munkásságáról.

Megtudhatjuk, hogy bútorgyára készítette a pécsi székesegyház felújítása idején az asztalosipari munkákat, az Iparkamara és a színház, valamint a Biedermann család is tőle rendelte meg a berendezéseket mozsgói kastélyukba.

– Az Apáca utca 1. szám alatti Sipőcz-patika neorokokó officinájának bútorzata is Hoffmann Károly terveit dicséri, de az Ágoston téri templom és plébánia padjait, illetve két gyóntatószékét is az ő üzemében készítették, ahogy a Jurisics utca 44. szám alatt épült Vasváry-villa (ma MTA székház) asztalosmunkáit is – olvasható a szövegben a városban köztiszteletben álló Hoffmann Károly magas szintű szakmai tevékenységéről.