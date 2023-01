A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájában és Gimnáziumában is rendhagyó órákra készülnek jövő szerdán a tanárok és a diákok a Magyar Kultúra Napja alkalmából – tájékoztatott az intézmény vezetője. Kádár Péter főigazgató arról is beszámolt, hogy a Muzsikás Együttes látogat el hozzájuk rendhagyó énekórákra. Ez már nem az első alkalom, hogy a népszerű népzenész együttes felkeresi diákjaikat, hogy interaktív formában vonja be a fiatalokat a magyar népzene szeretetébe, már korábban, a pandémia előtti időszakban is rendeztek hasonló foglalkozást a Refiben.

Fotós: KOVÁCS PÉTER

A koncert több funkciót tölt be. Miközben megkedvelteti saját zenei anyanyelvünket a diákokkal, népi hangszerek bemutatására is sor kerül. A foglalkozások interaktivitását a közös éneklés biztosítja. A közösségi éneklés és a népzenei bemutatók között érdekességeket, történeteket is mesélnek a művészek.