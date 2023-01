– Számos alkalommal jelent meg az MCC a Dunántúli Napló felületén különféle programjaival és felhívásaival. Azoknak az olvasóknak, akik még nem találkoztak az MCC-vel, bemutatná a szervezetet?

– Az MCC egy immáron 26 éve működő tehetséggondozással foglalkozó szervezet, mely az általános- és középiskolai, valamint az egyetemi tanulmányok mellett kínál a diákoknak ingyenes, az iskola mellett végezhető programokat. A programjaink lényege, hogy azok kiegészítik a klasszikus köz- és felsőoktatást. Ez a mindennapokban azt jelenti, hogy a diákoknak van egy „anyaintézménye”, ahová járnak nap közben, s ezt követően vesznek részt az MCC programjain. Nálunk olyan dolgokat tanulhatnak a diákok, amik nem részei a klasszikus oktatás keretének, ugyanakkor a szakmai kíváncsiság kielégítéséhez vagy jövőben való érvényesüléshez nagyon is fontos adalékok lehetnek. Fontos kiemelnem, hogy az MCC-ben a programok mellett nagyon fontos számunkra a közösségépítés is. Azt valljuk, hogy a tehetség egyéni szinten csak korlátozottan tud érvényesülni, közösségben meghatványozódik. Erre vezethető vissza az MCC jelmondata is: „Bonus intra, melior exi”, azaz, mint jó térj be hozzánk, s még jobbként távozz.