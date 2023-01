A Juhász Gyula utcában, egy volt bányaterületen a gazdaságélénkítést és a kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét is szolgáló fejlesztés valósult meg a vállalkozók háza és szabadidőközpont átadásával. De sok egyéb mellett bővült az erdei kerékpárút is, a fiataloknak pumpapálya épült, a 48-as téren modern játszóteret adtak át. Sporthoz kötődő beruházások sora is megvalósult - ezek közül a mintegy 1,5 milliárdos kormányzati forrásból épülő kézilabda munkacsarnok átadása idén várható. Soha nem látott mértékű útfejlesztésre is sor került 2022-ben a város különböző pontjain, és a rezsicsökkentések érdekében tett intézkedésekben is élen járt a város - összegezte a polgármester.