Magasrangú elismerésben részesült a szászvári önkormányzat - a Településfejlesztési Szövetség, a zsűri döntése alapján Településfejlesztési Díjjal jutalmazta a közösségfejlesztésben kiemelkedő Szászvári Grund-projektet.

Mint arról korábban beszámoltunk, a helybéli fiatalok igényeire szabott ifjúsági közösségi teret alakítottak ki a Hársfa utcai játszótér helyén, a Közösség-Tér-Település (KTT) program keretein belül.

– A megvalósítás során kiemelt célkitűzés volt a közösség összetartó erejének a növelése, fő szempont volt, hogy a tervezés és a kivitelezés folyamatában is aktívan részt vegyenek a helybéliek. A Grund a helyi közösség összefogásából és bevonásával valósult meg az ifjúság számára – számolt be a részletekről Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere. – Elindult a generációk közötti együttműködés, különböző korosztályokat sikerült bevonni a Grund kialakítása során. Az új közösségi tér hiányt pótol a településen, hiszen a kiskamaszok számára korábban nem állt rendelkezésre a korosztályuknak megfelelő játszótér, találkozási helyszín. A Grund a fiatalság igényei szerint valósult meg, az első vázlatok is az iskolások gondolatai alapján készültek el, amelyekre aztán minden szászvári ifi és tini szavazhatott. Az új közösségi tér létjogosultságát igazolja, hogy népszerűsége töretlen, a fiatalok rendszeresen látogatják a helyet, sütnek, főznek, a helyi iskola kisebb osztálykirándulást is szervezett már ide – tette hozzá a polgármester .

Kiemelve, hogy a település életében aktív szerepet vállaló Szászvári Ifjúsági Önkormányzat megalakulása is a Grund projektnek köszönhető - a fiatalok a testületi üléseken is részt vesznek, megosztva ötleteiket, javaslataikat a korosztályukat érintő témákban.

– A kivitelezés teljes egészében önkéntes munkával valósult meg, kizárólag természetes illetve újrahasznosított anyagok felhasználásával, mindössze kétmillió forintból. A Grundot a szászvári lakosok és a KTT hallgatói, önkéntesei és mentorai építették egy hét alatt 2021. augusztusában. A fejlesztéssel egy évek óta leromlott állapotban lévő közterületet sikerült újjá és újra használhatóvá varázsolni. Sikerült egy Világot teremteni egy hét alatt – a saját közösségük világát – olvasható a Településfejlesztési Szövetség méltatásában.