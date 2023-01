Jelenleg a Mecsek Egyesület kezelésében van az érdekes házacska. Az örökös tiszteletbeli elnök, Baronek Jenő adott készségesen felvilágosítás a témával kapcsolatban. – Esztétikailag talán lehetne szebb a csúcs, de semmilyen statikai gondja nincsen – jelentette ki az elnök, aki a világon rengeteg hasonló térdíszt látott már. – Kiegyenesíteni azonban jelen állapotában nem lehetne. Az idő nem lépett túl felette nyomtalanul. Így kell elfogadnunk, vagy egy teljesen újat építtetni helyette. De akkor a mester­ember, Csukás István munkásságának egy darabja veszne el mindörökre. Ez nem feltétlenül anyagi kérdés, inkább apáink örökségének megőrzése a lényeg számunkra.

Ettől kezdve, elfogadva ezt az álláspontot, tekinthetünk a lemezekre, üvegekre kissé más szemmel is. Mivel pedig baleseti kockázatot nem jelent, mindenki megnyugodhat.

Forrás: Laufer László

A pisai torony sem lenne annyira híres, ha meg nem süllyedt volna alatta a talaj. Most meg a derék olaszok rengeteget költhetnek a romlás megakadályozására, a dőlés csökkentésére. Mi, pécsiek, ezt legalább ingyen megúsztuk. Most már csupán a hírnév növekedését kell kivárnunk. A galvanizált horganylemezből készült tárgyat 1908 áprilisában állították fel a városházával szemben, a Széchenyi téren. Egyebek mellett ezt is meg lehetett tudni róla a Pécs Lexikonból. Közadakozásból valósulhatott meg, Károlyi Emil tervezte. Az útja 1930-ban a dömörkapui menedékházig vezetett, a mai buszfordulóhoz, de belső berendezések nélkül. A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezésére, kívül-belül felújítva, 1991-ben költözött vissza a belvárosba.