Időközben persze a Biokom Nkft. is finomított az álláspontján vélhetően a lakossági felháborodást tapasztalva, és már inkább annak felújítását, utasváróként való hasznosítását helyezte kilátásba, de mindenesetre a romok-torzók közül az egyik éppen a pavilontól nem messze, a Búza téren található.

Impozáns épület lenne...

Mint ismert, az egyik előző szocialista önkormányzat idejében adták el a Búza tér azon területét, amelynek egy részén felépült ugyan egy hotel, de a másik, jóval nagyobb felén teljesen torzóban maradt az a fejlesztés, amelyet még keleti városkapuként emlegettek, és irodaházat és üzletközpontot húztak volna fel ott. Közismert, hogy az eredetileg az irodaházzal közös projektként induló szomszédos hotel rendszeresen adott otthont a szocialistákhoz közeli kampányrendezvényeknek, például a Péterffy Attilát az önkormányzati választáson indító Mellár Tamás baloldali politikus programjainak is, de Mellár és Puch László, volt MSZP-s pártpénztárnok is itt tárgyalt korábban.

A betonból égnek meredő vasakkal félbehagyott építési terület egy osztrák tulajdonú cég birtokában van, amely valójában a minimálisnak mondható állagmegóváson kívül az elkészült mélygarázzsal és a felette lévő résszel nem kezdett semmit az elmúlt években. Pedig még egy 2015-ös tanulmányterv is készült az épületről a Pécsi Építési Szabályzat módosításához. Ez egy olyan többemeletes ingatlan felépítést taglalta, ami illeszkedett volna a szomszédos hotel és épületek magasságához, egy keletről nyitott parkot ölelt volna U-alakban körbe, valamint konferenciaközpontot, sőt még tetőkertet is kapott volna. Az épület dél-keleti sarkát pedig hatalmas oszlopok tartották volna úgy, hogy alattuk a gyalogosok számára nyitott tér állt volna rendelkezésre.

Velük kicsit elnézőbbek...

A baloldali városvezetők elnézőbbek azokkal a szocialista pénzügyi körökkel is, akik megszerezték az MSZP volt Tüzér utcai székházát, amit miután leromboltak, a romjait nem szállították el hosszú ideig. A törmelékek nagy részét ugyan a sokadik lakossági panasz után végül elvitték, a terület továbbra is szégyenfoltja a városnak. Az ingatlant még 2016-ban adta el az MSZP a Castrum-Pécs Kft.-nek. Ennek egyik tulajdonosa a 2019-es önkormányzati választási kampányban aktívan részt vett a mostani városvezetőket támogatva.

A Tüzér utcai telekkel kapcsolatban a cég még az előző városvezetés idején kötött településrendezési szerződést, mert a Castrum Pécs Kft.-nek a belvárosi Váradi Antal utca és a Rákóczi utca közötti területen felhúzott társasháza mellé nem épültek meg az előírt számban szükséges parkolók. A vállalkozó 2018-ban azt vállalta, hogy 2024 elejére a Tüzér utcában építi meg a parkolókat. A megállapodás arról szólt, hogyha ezt nem teszi meg, akkor 268 millió forintot kell az önkormányzatnak fizetnie.

Az MSZP–DK-s támogatottságú Péterffy Attila polgármester önkormányzata azonban a közelmúltban megegyezett vele, hogy 2024-ig sem kell a parkolókat megépítenie a vállalkozónak, mert állítólag tárgyal az egyetemmel a terület más célú hasznosításáról az illető.