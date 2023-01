Ez nem is meglepő, hiszen kevesebb, mint egy hónap van hátra február 14-ig, a szerelmesek napjáig. Magyarországon csak szórványosan alakult ki ennek az ünnepnek a kultusza, de azért vannak egy jó páran, akik megajándékozzák egymást ezen nap alkalmából.

Ennek apropóján egyre több apró ajándékot is lehet kapni az üzletekben, amelyek, ha nem is mind ajándékként, de díszítésként megállják a helyüket. Az egyik elengedhetetlen ilyen kellék a fényfüzér, amivel az év minden szakaszában előszeretettel díszítik az emberek a lakásukat. Valentin-nap alkalmából most plüss szívecskékkel és rózsaszín kis szőrcsomókkal látták el őket, valamint piros égőkkel, hogy megteremtse a szerelmes hangulatot a lakásban.

Sokan ezen a jeles napon jegyzik el kedvesüket, de akinek eljegyzési gyűrűre nem telik, vagy még nem jár ott a kapcsolatuk, akkor egy rózsaszínű gyémánt formájú persely is adható ajándékba. Ha nők lepnék meg ezzel párjukat, akkor ez egy nagyon jó utalás lehet arra, hogy ebbe elkezdhetik gyűjteni a pénzt arra bizonyos gyűrűre.

A meglepetések tengeréből kiemelkedik a Valentin-napi utalványok ajándékozása. Van, aki kézzel, van, aki nyomdában készíti el. A különböző papírlapokon egy-egy program szerepel – vacsora, mozi, kirándulás stb. -, amit az ajándékozott az év bármelyik napján beválthat.