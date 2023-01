A határnyitásnak nem csak az autósok, hanem a kerékpárosok, vagy a vízi és gyalogos túrázók is örülnek. Az aktív turizmust előnyben részesítőknek is számos lehetőséget teremt, hogy nem kell a kijelölt határátlépési pontokhoz igazodniuk. 2018-tól Siklósról Donji Miholjacra kerékpárúton egyszerűen mehetünk, de innentől több lehetőség is tárul elénk.

– A Mohács alatti Béda-Karapancsán vezető kerékpárúton korábban nem lehetett átmenni Horvátországba a határzár miatt, ki kellett menni az udvari határátkelőhelyhez, a kamionok közé. Erre már nincs szükség, hiszen a Bédán végig aszfaltozott úton lehet menni. Csupán két méter nincs leaszfaltozva a határsorompónál (ami már nincs lezárva). Ez az út továbbvisz a gáton, szép környezetben, egészen a horvát Darázs (Draz) községig, és ott már az EuroVelo 6-oson tekerhetünk – mondta Benovics Gábor, az aktív turizmussal foglalkozó Helian NaTour utazási iroda ügyvezetője.

Ezen kívül korábban egy nemzetközi pályázat részeként készítették el azt a kerékpárútvonalat, amely Pécset köti össze Eszékkel, és utána tovább Antonováccal. Az útvonal a beremendi határátkelőn keresztül vezetett, és ahogy átértek a kerékpárosok a határon, Belistye felé kanyarodva a Dráva gátján tudtak Eszékre kerékpározni. Januártól ez az útvonal is leegyszerűsödött, hiszen Drávaszabolcstól a Dráva gátján elindulunk Keselyősfapuszta irányába, ahol megszűnt a határkerítés, így a gáton tovább lehet haladni Eszékig.