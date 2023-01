Hónapok óta húzódik a probléma 54 perce

Áll a bál a sárga csapvíz körül Szigetváron

Továbbra is ihatatlan a szigetvári Szent István-lakótelep környéki csapvíz minősége, a probléma ma már a környékbeli óvodában is megjelent. Szerdára várják a technológus vizsgálatát, remélve, talán végre megtalálják a fennakadás valódi okát, addig is a vezetékek átmosása történik.

Mohay Réka Mohay Réka

Fotós: Mártonfai Dénes

Hónapok óta panaszkodnak a szigetváriak a Szent István-lakótelepnél a sárgás, rossz szagú, ihatatlan, de fogmosásra és főzésre sem alkalmas vízről – az ott élők ásványvizet használnak e célokra. Az eddig szerzett információk alapján vasbaktériumok szaporodtak el a vezetékekben, ez okozza a minőségromlást, azt azonban nem tudni, honnan eredt a probléma. A helyiek az egészségre gyakorolt hatások miatt is aggódnak, valamint az is bosszantja őket, hogy hónapok óta fizetnek egy olyan szolgáltatásért, amely nem működik megfelelőképpen. Az elhárításra több kísérlet történt a közelmúltban, mind a klórtartalom emelésével, mind citromsav segítségével. A törekvések azonban eddig csak ideig-óráig hoztak enyhülést. Csütörtökön a Zöldmanó Óvodában is megjelent a probléma.

Jelenleg a Baranya-Víz Zrt. a 17/1-es tömbnél minden nap reggel nyolctól este nyolcig tartálykocsiból ingyen biztosít a lakosság számára bevizsgált ivóvizet, amelyet a Becefa II. számú kútból hoznak. Lapunk hosszasan próbált utána járni a helyzetnek, egyértelmű magyarázatot azonban még nem sikerült találni. Dr. Vass Péter polgármester arról tett közzé információkat, miszerint a tapasztalataik alapján az ivóvízminőség-javító beruházás előtt tiszta víz folyt a lakótelep környékén is a vezetékekből, a probléma a munkálatok óta jelent meg. A polgármester elmondta, a helyzet közel kétezer embert érint a városban. Előreláthatólag jövő szerdán érkezik technológus, aki reményeik szerint feltérképezi a probléma gyökerét, az esetleges gócpontokat. A kellemetlen szagú, sárgás színű víz, a szakértők szerint az egészségre nem ártalmas. Az interneten fellelhető tudományos cikkeket tanulmányozva annyit találtunk ezt illetően, hogy a vasbaktériumok, bár közvetlenül nem okoznak egészségügyi problémákat az emberi szervezetben, azonban elősegíthetik más, esetleg káros baktériumok szaporodását. Lapunk a szolgáltatót és a beruházást kivitelező cégeket is felkereste, akik jelenleg is dolgoznak a tisztítás megvalósításán. A víztechnológia kivitelezője, a Hidrofilt Kft. így tájékoztatta lapunkat: „a hírekben megjelenő ivóvíz minőségi problémák oka a vízkezelési technológiával nincs összefüggésben, a vízben lévő vastartalom nem a víztisztító technológiából származik. A vízkezelési technológia minden a jogszabályban előírt ivóvízhatárértéket teljesít, ezt számos akkreditált laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv tanúsítja.” Megtudtuk azonban a szakértőktől azt is, hogy a vasbaktériumok rendkívül gyorsan szaporodnak, ha egy rendszer fertőtlenítése nem száz százalékos, akkor már gyorsan újra el tudnak terjedni, főleg a vascsövekben, amelyek nagy arányban vannak jelen a probléma által sújtott lakótelepen. Úgy tűnik, a rendszer tisztítása valamiért eddig nem tudott átütő eredményt hozni. Olyan gyanú is felmerült az üggyel kapcsolatban, hogy esetlegesen az egyik kútból szaporodhatott a baktérium, amely a csövekben lelt táptalajra, jelenleg azonban ezt sem lehet bizonyítani. Annyi biztos, hogy a szigetvári lakosok már nagyon várják, hogy az ügy végére pont kerüljön. Értesüléseink alapján a Szabadics Zrt., a Hidrofilt Kft. és a helyi vízmű szakemberei szerdán a 15-ös tömböt mosták át citromsavas oldattal, csütörtökön és pénteken pedig a 16-os tömb a soros.



