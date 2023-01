Még egy díj lesz

A fentieken kívül az önkormányzat Bogdán Jánosról, a Gandhi Gimnázium egyik alapítójáról, volt igazgatójáról is nevezné el az újonnan létrehozandó „Pécs Város Roma Közösségért Díját".

Bognár Szilvia ez utóbbival kapcsolatban kritikusan megemlítette, hogy érezhető, hogy közeleg az önkormányzati választás, a városvezetőknek pedig szavazatokra lesz szüksége, pedig nem is olyan régen Péterffy Attila polgármester még szót sem akart adni a pécsi közgyűlésben a roma önkormányzat megválasztott tisztségviselőjének.

Igény lenne rá...

Érdekesség, hogy a Péterffy Attila pécsi polgármester által kinevezett Nemes Balázs innovációs biztos nem is olyan régen, a momentumos politikusi időszaka előtt még cigány- és zsidóellenes kirohanásokat intézett egy internetes rádióadásban, többek között azt is állította, hogy „Magyarországon nincs antiszemitizmus, de igény lenne rá".

Péterffy jobbikosa tiltakozó romáknak ment neki

A polgármester vezette MSZP-DK-Momentum-LMP-s koalíciót erősítő jobbikos Fürj Csaba a tavalyi parlamenti választások előtt márciusban egy csapat roma tiltakozóval szemben lépett fel tettlegesen, akik Jakab Pétert, a Jobbik akkori elnökét a kozármislenyi látogatásán szerették volna azzal szembesíteni, hogy a pártban szélsőjobboldali politikusok vannak.

Akkor egy kis létszámú, magyar zászlóval érkező, zömében romákból álló csoport tiltakozó feliratokat mutatott fel, de néhány másodperc múlva megjelentek az esemény szervezői, aktivistái – egy DK-s politikus is –, hogy eltávolítsák őket a helyszínről. Köztük volt a pécsi jobbikos önkormányzati képviselő is, aki elkezdte kitépni a némán demonstrálók kezéből a transzparenseket, miközben valakik azt üvöltötték a romáknak, hogy „húzzatok a francba, hülyegyerekek”.

Magyarázkodnia kellett

A pécsi polgármesternek tavaly májusban magyarázkodnia kellett a DK-s Siposné Bikali Éva férje, Sipos Csaba miatt is, aki felügyelőbizottsági tagsági pozíciót kapott az önkormányzattól. A DK-s képviselő férjének viselkedése azt követően került a közgyűlés elé, hogy az egyik korábbi közmeghallgatáson – Kamarás Péter KDNP-s képviselő szerint – Varga István roma kisebbségi vezetőt provokálta beszólogatásokkal, és tegezve kiabált oda neki többször is. Péterffy persze mindezt nem hallotta állítása szerint, szerinte nem is vált méltatlanná az önkormányzati tagságára Siposné férje, de azért elnézést kért mások nevében is.