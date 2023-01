Szabadúszó íróként él hazánkban

Hope Reese író, újságíró rendszeresen publikál a New York Times-ban, emellett számos egyéb lapban jelennek meg írásai. A pszichológia és feminizmus kérdései mellett gyakran foglalkozik kulturális, politikai, technológiai témákkal is. A Harvard Extension School újságírás szakán szerzett mesterfokozatot, jelenleg szabadúszó. Ezt megelőzően dolgozott a CBS Interactive médiavállalat, a TechRepublic kiadvány és a Indiana Egyetem Délkelet berkeiben is – ez utóbbinál oktatóként. A tiszazugi méregkeverő asszonyokról készülő könyvét várhatóan magyarra is lefordítják majd, legkorábban 2024 tájára tervezik a megjelenést a kiadóval.