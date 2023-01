A nyár végi átlagos 20-30 százalékos áremelés után újabb drágulásra lehet számítani a közétkeztetésben. Valahol elég volt a tavaly nyár végi-őszi emelés, mert úgy kalkuláltak, hogy lesz még rosszabb helyzet is, a legtöbb helyen azonban egy második körös emelést alkalmaznak, mert közben tovább romlott a piaci környezet. A közétkeztetők is ugyanarról az élelmiszerpiacról vásárolnak, mint mindenki, és őket is érinti az üzemanyag, energia és gáz-ár emelkedés. Ráadásul esetükben nincs „ársapkás” alapanyag, vagy energia. Folyamatos alkalmazkodás szükséges a piaci helyzethez, sokszor naponta újra tervezve, változtatva.