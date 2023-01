Már az építésnél is probléma volt a sátorral

A munkák generálkivitelezésével a Kipszer Rt.-t bízták meg, de már a kezdetekkor súlyos gondok akadtak – többek között – a sátorszerkezettel, ami nem is készült el időben, és egy évet csúszott a létesítmény átadása. A fővállalkozóra az alvállalkozók is panaszkodtak, volt, aki nem is kapta meg végül a szerinte neki jogosan járó több százmillió forintos megbízási díjat. De a Kip­szer kapcsán egy mai párhuzam is felmerülhet: a cég budapesti székhelyére bejegyzett, bizonyos szálakon azzal összekapcsolható, 2009-ben létrehozott Kipinvest Kft. nevét a Mandulás kemping kapcsán ismerhette meg a közvélemény, hosszú ideig ez a cég volt az egyik tulajdonosa a kempinget birtokló Amandula Kft.-nek, amely tulajdonképpen Puch László MSZP-s oligarcha érdekeltségébe tartozott.

A MSZP-s politikus csak akkor vált meg – legalábbis papíron – a cégtől, amikor kirobbant a botrány, hogy be akarják építeni a Mandulás kempinget luxusházakkal, és a Péterffy Attila vezette önkormányzat velük – illetve állítólag az embereikkel – tárgyalt a háttérben a bizniszről. Az ügynek végül a közelmúltban az lett a vége, hogy a „tulajdonosváltáson” átesett Amandula Kft. 200 millióért és a jó áron felbecsültetett Mandulás kempingért cserébe megkapta a rendkívül értékes, belvároshoz közeli, frekventált helyen lévő volt Bőrklinika területét.

A Kipszerre egyébként három éve Puch László érdekeltségeként hivatkoztak a baloldali lapok is. Puch egy másik üzlettársa pedig Péterffy Attila polgármestertől sportbiztosként évente több mint 10 milliót kapó Török Ottó is, aki Gyurcsány Ferenc államtitkára volt annak idején. Gyurcsány Ferenc a közelmúltban kétszer is járt Baranyában, mindkétszer találkozott Péterffyvel, sőt még kihelyezett frakcióülést is tartottak a pécsi városházán.

Rokonoknak mindig volt hely

Az Expo Center egyik programigazgatója az a Meixner András volt, aki alpolgármesterként tevékenykedett a szocialista időszakban. Fia, Meixner Barna a korábbi szocialista városvezetések idején felügyelőbizottsági helyet kapott akkor az egyik városi cégnél. A helyzet most annyiban változott, hogy Meixner András a városi lapot kiadó kft. felügyelőbizottságát vezeti, míg fia a Biokom Nkft.-ben kapott megemelt fizetésért és prémiumért igazgatói állást a Péterffy-MSZP-DK-s városvezetéstől.