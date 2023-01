A gyerekeknek tábort szerveztek, és a helyi civil szervezettekkel közösen több rendezvényt, bált is rendezett a német önkormányzat. Közreműködtek több vasárnapi szentmisén, az Idősek estjén, a Mikulásjáráson és az adventi vásáron.

Sikerrel pályáztak az újpetrei Szent Imre Katolikus templom beltéri festésének befejezésére, mely meg is valósult, így a lakosság, illetve a hívek az év második felétől már új pompájában használhatták a templomot. Ezenkívül több civil szervezettel együttműködési megállapodást kötöttek, támogatták az oktatási, nevelési intézményeket, illetve civil szervezeteket. Szervizelt és felújított kisbuszukkal továbbra is segítik a civil szervezetek és oktatási, nevelési intézmények munkáját is.

Az Újpetrei Német Önkormányzat megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, hiszen céljuk a nemzetiségi érdekképviselettel, a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok támogatása, valamint mindenki számára egyenlő esély biztosítása.