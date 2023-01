A hirtelen jött hatalmas hóvihar, és a vele járó kemény hideg nemcsak a vasúti és kocsiforgalmat akasztotta meg Baranyában, de emberáldozatot is követelt 1923 január végén.

A járhatatlan utak miatt a vidékiek nem jöttek Pécsre, így már jó pár napja nem volt piac 1923 január végén. Mint a Dunántúl akkor írta: A falusiak nem veszítenek vele, legfeljebb a városiak érzik meg.

A tej azonban kivétel volt. A tejet a hóviharban is behozták a közeli falvakból, mert tudták, hogy a tejre mindenütt égetően szükség van. Bármilyen rossz is az út, gyalogszerrel be lehetett jutni valahogy a városba. Így gondolta 1923. január végén egy püspökbogádi asszony is, aki a hózivatar dacára elindult otthonról 10 liter tejjel. A nő egy ideig elvergődött, ám a hózivatar megállította, nem tudott se előre, se hátra menni. A kimerült nő nekidőlt egy fának, és így, állóhelyzetében megfagyott.