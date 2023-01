Miután Kovácstelep környékén utakat zártak le, illetve a Tettyén változtatták meg a forgalmi rendet az MSZP-DK-s városvezetés tagjai anélkül, hogy különösebb módon átgondolták volna a következményeket, a közelmúltban a Kertvárost a belvárossal összekötő kerékpárúton vált lehetetlenné a közlekedés.

Méghozzá azért, mert a szomszédos üzem a közelmúltban megszerezte az Északmegyer dűlőtől délre eső, az Egressy és az Orgona utcák közötti területet, de úgy, hogy ezzel az Egressy utca és az Északmegyer dűlő közötti összeköttetést is megszüntették – az Egressyből zsákutca lesz –, pedig a kertvárosi kerékpárút a Pécsi-vízen átvezető híd után ezen a nyomvonalon haladt. A táblák is erre utalnak még most is, hiszen az egyirányú utcába a biciklisek behajthattak a forgalommal szemben is, de a kerékpáros útvonalat az utca déli felén is jelezték közlekedési táblákkal.

A földhivatali dokumentumok szerint az utcának ezen szakaszát, valamit a szomszédos telket – ahol majd parkoló lesz – össze is vonták, hiszen a gyárral együtt ugyanazon a helyrajzi számon szerepelnek ezek a területek. A parkolóvá átalakítandó területről – vélhetően a 2022-es Google-felvételek frissítése idején – készült korábbi felvételeken az is látszik, hogy fiatal csemetefákat is ültettek.

A biciklisek nyilvánvalóan találnak alternatív útvonalakat, de az eljárás nagyban hasonlít ahhoz, mint amikor a Hunyadi útra szerelték fel a korlátozott parkolási övezettel kapcsolatos táblákat, holott az adott útszakaszon nem is lehetett megállni, nemhogy várakozni. Ismert, a baloldali önkormányzat azt az aszfaltos utcát záratta le a helyiek kérésére Kovácstelepen, amellyel szilárd burkolaton keresztül lehetett megközelíteni az Id. Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Edzőközpontot, de nem gondoskodtak a lezárás előtt, hogy legalább rendbe tegyék a köves, murvás földutat.