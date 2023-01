A projekt keretében továbbá több vasútállomásra (összesen 229 helyszín) telepít a társaság fedett kerékpártárolókat, utasbeállókat és utcabútorokat, és megújul a statikus utastájékoztatás is. A MÁV célja, hogy a fejlesztéseket a helyi lakosok is magukénak érezzék. A beruházások előkészítése zajlik, az önkormányzatokkal a MÁV már megkezdte az egyeztetéseket.

Az új felvételi épületekben egységes megjelenésű, temperált várótermeket alakítanak ki dinamikus utastájékoztatással, digitáliseszköz-töltési lehetőségével, állomási wifi-szolgáltatással, valamint a szolgálat nélküli helyszíneken kamerás felügyelettel. Az utasforgalmi épületek környezetében elbontják a nem használt, romos melléképületeket, helyükre rendezett zöldfelület és fedett kerékpártároló kerül.

A projektben megújul 13 vasútállomás meglévő utasforgalmi épülete is, ez azonban nem érint baranyai helyszíneket. A legforgalmasabb helyszíneken illetve ott, ahol az önkormányzat is részt vesz a fejlesztésben, egységes kialakítású, korszerű utasmosdó épül, egyes forgalmas állomásokra jegykiadó automatát is telepítenek.