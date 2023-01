Két nagy borfesztiválra is sor kerül a napokban. Közel harminc borászat több mint száz bora lesz kóstolható az év első magyarországi borkóstolóján a Nagy Fehérvári Bormustrán. Hetedik alkalommal ad otthont Székesfehérvár a bormustrának, ahová tizenhét borvidék harmincnégy borásza érkezik január 14-én, hogy bemutassa és kóstoltassa a saját borait. A bormustrán a baranyaiak is részt vesznek. A Pécsi borvidékről a mohácsi Planina Borház, míg Villányból a Koch Borászat borait ismerhetik meg a borkóstolóra érkezők. Egy másik borfesztivál is lesz, Eszéken január 13-án és január 14-én száz borásznak több mint ötszáz bora lesz kóstolható a Eszéki Borfesztiválon.