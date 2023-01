– De a mostani, uniós bejelentések pont ezt a kitörést teszik nehézzé, nem?

– Valamilyen szinten igen. Ugyanakkor szögezzük le: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy visszatérjünk a nyugalmi helyzetre. Mondok egy egyszerű példát, hogy miért fontos minél előbb megtalálni újra az egyensúlyi helyzetet! A Pécsi Tudományegyetem immár jó ideje nagyban épít a külföldi hallgatókra. Ez egy dolog, de az igazság az, hogy ugyanezekre a hallgatókra épít a város, a megye, sőt, a régió is. Gazdasági szempontból is, jusson csak eszünkbe a rengeteg épülő apartmanház, de az egész atmoszféra szempontjából is: a jövő egyértelműen az, hogy a diákok folyamatosan vándorolnak Európában. És ebből nem csak ők személy szerint profitálnak: a tudásuk ilyetén bővülése az egész országra, a tudományos és a gazdasági életre is hatással van.

– Mivel tudjuk a hallgatókat biztatni jelen, folyamatosan változó helyzetben?

– A diákoknak nem kell ezzel foglalkozniuk, mert ezt az ügyet valamilyen módon meg kell oldani, és meg is fog oldódni. A fiatalok pályázzanak nyugodtan a továbbiakban is, az egyetemtől is, a kuratóriumtól is minden támogatást megkapnak. Azt az alapot, ami a nemzetközi láthatóságunkról szól, mi folyamatosan újratöltjük, tehát nem lehet anyagi oka annak, hogy valaki nem jut ki külföldre. Mindenkinek igyekszünk minden támogatást megadni, hogy a pécsi egyetem nemzetköziesítése folyamatos legyen.